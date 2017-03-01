Meslekten ihraç edilen öğretmen:'Bylock kullanmadım'

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu, yönettiği ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" iddiasıyla tutuklu bulunan eski öğretmen Hasan Erol ile avukatı İsa Cerav katıldı.

Erol, savunmasında ByLock kullanmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Erol, iddianamedeki isimlerle emniyette tanıştığını savundu.

Tutuklu tanık Fuat Canbay ise aynı suçtan soruşturması olduğu için mahkemede yemin etmeyeceğini söyledi. Sanığı tanımadığını, kendisini emniyette gördüğünü ileri süren Canbay, emniyette alınan ifadelerini kabul etmedi.

Avukat Cerav ise müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesi olmadığı göz önünde bulundurularak, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.