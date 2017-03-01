Meslekten ihraç edilen sanık hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik suçlamasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" iddiasıyla tutuklu bulunan, görevindeyken meslekten ihraç edilen sanık Özlem Gemici ile avukatı Tülay Sinan katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Gemici, hakkındaki iddiaları reddederek ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

KHK ile kapatılan derneğe üye olmadığını, iş aradığı dönemde 20 gün burada sekreterlik yaptığını ifade eden Gemici, daha sonra kendisine "ayak işleri" yaptırıldığı için işinden ayrıldığını ifade etti.

Avukat Sinan da sanığın çalıştığı döneme dair sigorta evrakını dosyada sunduklarını anlatarak, müvekkilinin ByLock kullanmadığını savundu.

Müvekkilinin örgütle ilgili itiraf edebileceği bir bilgisi bulunmadığını kaydeden Sinan, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Gemici'yi, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak yurtdışına çıkış yasağı getirilen Gemici'nin tahliye edilmesine karar verildi