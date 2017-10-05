MESS Grup TİS müzakereleri başlıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız taslak ayrıntıları ile ilgili şunları söyledi:

“Sendikamız ve üyelerimizin yoğun yorucu çalışmaları neticesinde oluşturmuş olduğumuz 79 asıl 5 geçici 18 ek maddeden oluşan toplu sözleşme görüşmeleri 5 Ekim Perşembe günü Mess genel merkezi İstanbul adresinde saat 10;00'da başlıyor. Genel hatlarıyla üç aşamalı bir zam paketi içeren toplu sözleşme taslağının Birinci aşamasında; Toplamda % 6,69 oranında çekme uygulamasıyla geçmiş yıllardaki ücret adaletsizliklerini gidermeyi amaçlayan iyileştirme zammı talep ediyoruz. Yapılan iyileştirmeden sonra sendika üyesi tüm işçilerin ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 1 Lira 75 Kuruş (1,75 TL). Zam uygulamalarının ardından işçilerin ücretlerine her kıdem yılı için 15 Kuruş (0,15 TL) “kıdem zammı” talep edilmektedir. Böylelikle 1.Altı Ay için talep edilen toplam Ücret artış oranı % 38,28 2.Altı Ay enflasyon+2, 3.Altı Ay enflasyon+2, 4.Altı Ay enflasyon+2, Sosyal yardımlarda 1. Yıl %40, 2.yıl enflasyon+4 puan. Ayrıca Sendikamızın yayın organı vardiya gazetesinde detayları belirtilen yeni taleplerimizle birlikte 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunu çerçevesinde müzakerelere başlayacağız. Ülkemiz ve işletmelerin ekonomisine fedakârlıklarımızla Alın teri emek dökerek yarattığımız katma değerin karşılık görmesi dilekleriyle toplu sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.”

Ayşegül KALAYCI

