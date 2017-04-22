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Mesut 9 maç sonra kadroda

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Mesut 9 maç sonra kadroda
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız bu sabahki son çalışmanın ardından kadroyu açıkladı.

Uzun bir sakatlık dönemi sonrasında hafta içi takımla birlikte çalışan, diri gözüken Mesut Özdemir beklendiği gibi maç kadrosuna alındı. Tecrübeli isim 9 maçtır takımdaki yerini alamıyordu. Teknik patron Yıldız’ın maçın gidişatına göre Mesut’u oyunun son bölümünde sahaya sürmesi bekleniyor.

Geçen haftadan farklı olarak kırmızı kart cezasını çeken Kemal de 18’de yer buldu. Kırmızı kart cezalısı Kadir Gezer ile Eray dışarıda kalan isimler oldu. Erzincan maçı kafilesinde yer alan futbolcular şunlar: Murat, Kadir Öge, Kılıç, Can, Kemal, Ali Keten, Erol, Mesut, Mert, Sefa, Özgür, Mehmet, Şenol, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Oğuzhan, Sinan, İshak.

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