Mesut ameliyattan vazgeçti

Kocaelispor’da sürpriz ve sevindirici gelişme. Daha önceki ameliyat olma kararından vazgeçen Mesut Özdemir’in 2 haftaya kadar formasına kavuşabileceği belirtildi.

SÜRPRİZ VE SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Kocaelispor’un orta sahadaki başarılı ismi Mesut Özdemir, çapraz bağlarındaki kısmı yırtık nedeniyle ameliyat olmaya karar verince, sezonu kapattığı belirtilmişti. Mesut’un yokluğu final haftalarında büyük kayıp olarak değerlendirilmişti. Dün sürpriz ve sevindirici bir gelişme yaşandı. Futbol Şube, teknik ekip, Mesut ve kulüp doktoru bir araya gelerek son bir istişare yaptı. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli kopma olmadığı için operasyona gerek olmadığını bir kez daha yineledi.

2 HAFTA SONRA OYNAYABİLİR

Toplantıda ikna olan Mesut Özdemir daha önceki kararını değiştirip ameliyattan vazgeçti. En son Kütahya deplasmanında forma giyen, 4 maçtır formasından uzak kalan başarılı isim bir süre güçlendirme çalışmaları yapacak ve muhtemelen 2 hafta sonra oynayabilecek duruma gelecek. Mesut’un final haftalarında takımına dönecek olması teknik ekip başta olmak üzere herkesi sevindirdi.