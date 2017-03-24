  • BIST 90.383
  • Altın 145,141
  • Dolar 3,6152
  • Euro 3,9060
  • Kocaeli 16 °C

Mesut ameliyattan vazgeçti

»
Mesut ameliyattan vazgeçti
Kocaelispor’da sürpriz ve sevindirici gelişme. Daha önceki ameliyat olma kararından vazgeçen Mesut Özdemir’in 2 haftaya kadar formasına kavuşabileceği belirtildi.

SÜRPRİZ VE SEVİNDİRİCİ GELİŞME
Kocaelispor’un orta sahadaki başarılı ismi Mesut Özdemir, çapraz bağlarındaki kısmı yırtık nedeniyle ameliyat olmaya karar verince, sezonu kapattığı belirtilmişti. Mesut’un yokluğu final haftalarında büyük kayıp olarak değerlendirilmişti. Dün sürpriz ve sevindirici bir gelişme yaşandı. Futbol Şube, teknik ekip, Mesut ve kulüp doktoru bir araya gelerek son bir istişare yaptı. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli kopma olmadığı için operasyona gerek olmadığını bir kez daha yineledi.

2 HAFTA SONRA OYNAYABİLİR
Toplantıda ikna olan Mesut Özdemir daha önceki kararını değiştirip ameliyattan vazgeçti. En son Kütahya deplasmanında forma giyen, 4 maçtır formasından uzak kalan başarılı isim bir süre güçlendirme çalışmaları yapacak ve muhtemelen 2 hafta sonra oynayabilecek duruma gelecek. Mesut’un final haftalarında takımına dönecek olması teknik ekip başta olmak üzere herkesi sevindirdi.

Bu haber toplam 269 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut ameliyattan vazgeçti24 Mart 2017 Cuma 17:15
  • Yine 2.Lig hakemi24 Mart 2017 Cuma 17:13
  • Birlikspor, Maraş’a hazır24 Mart 2017 Cuma 17:11
  • Yıldızlar judo ve masa tenisi heyecanı dindi24 Mart 2017 Cuma 17:10
  • KOÜ Kadın Futsal Takımı finallere gitmeye hak kazandı24 Mart 2017 Cuma 17:05
  • Darıca G.B, Orhangazi’yi ağırlıyor24 Mart 2017 Cuma 17:02
  • Bilgi Küpü öğrencisi Berra Saydam judoda il ikincisi oldu24 Mart 2017 Cuma 17:00
  • “Karaosmanoğlu örnek Başkan”24 Mart 2017 Cuma 16:58
  • Doğantepe’de önemli buluşma24 Mart 2017 Cuma 16:56
  • Sultan Orhan’ın konuğu: Seka Doğanspor24 Mart 2017 Cuma 16:55
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti