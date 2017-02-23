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Mesut, bugünkü antrenmana da katılmadı

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Mesut, bugünkü antrenmana da katılmadı
Pazar günü İsmetpaşa Stadı’nda Karacabeyspor’u konuk edecek olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-Siyahlı ekipte, bugünkü antrenmanda sakatlığı devam eden Mesut yine katılmadı. Genç oyuncunun, pazar günkü maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

OĞUZHAN İZİNLİ, YUSUF SAKAT
Geçen hafta Kütahyaspor’u deplasmanda yenip, şampiyonluk yarışında çok daha iddialı konuma gelen Kocaelispor’da moraller yerinde. Yeşil-Siyahlı ekibin bugün Büyükşehir Tesisleri’nde yaptığı çalışmaya Kütahyaspor maçının yıldızı, attığı iki golle takımına üç puan kazandıran Oğuzhan izinli olduğu için katılmadı. Uzun süredir sakatlığı devam eden kaleci Yusuf da, antrenmanda yoktu. Babası vefat eden, Kütahyaspor maçının kadrosunda yer almayan kaleci Kılıç Aslan memleketi Rize’ne döndü, çalışmaya katıldı.

ÇİFT KALEDE TEK GOL VAR
Pazar günkü maçın son provasını gerçekleştiren Kocaelispor’da, çift kale çok çekişmeli geçti. Isınma ve pas çalışmasının ardından yapılan, 50 dakika süren çift kalede sadece bir gol vardı. Kadir Öge’in attığı golle ideal takım 1-0 kazandı. Yeşil-Siyahlı ekipte, sarı kart cezalısı oldukları için Kütahyaspor maçında forma giyemeyen Sinan Pektemek ile Burak Özbakır da, çalışmalarda oldukça istekliler. Dün yapılan çalışmayı Başkan Bahir Yavuz da takip etti. Yavuz, antrenmanı izleyen Şirintepe EML öğrencileri ile okul gazetesi için röportaj yaptı.

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