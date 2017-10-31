Mesut, çift kalede oynadı

Çapraz bağ ameliyatı sonrasında 6 aylık tedavi sürecini bitiren Mesut Özdemir bu sabahki haftanın ilk idmanında ilk kez çift kale maçta yer aldı. Yarım sahada yapılan maçta tecrübeli futbolcu kendisini fazla zorlamadı. Sahalara dönüş için artık gün sayan Mesut’un çift kalede oynaması teknik ekibi çok sevindirdi.

Sadece maç kondisyonu eksiği olan Mesut bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli Mesut’un son durumuyla ilgili olarak, “Hazır sayılır. Ancak bu gibi ameliyatlar geçiren futbolcunun erken dönme durumunda yeniden sakatlanma ihtimali var. Bu yüzden süreci biraz uzatacağız. Düşüncemiz ligin ikinci yarısını beklemek. Duruma göre ilk yarının son bir iki maçında kısa süreli oynamasına izin verebiliriz” dedi.