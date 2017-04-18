Mesut dönüyor, Mesut

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mesut dünden itibaren takımla beraber çalışmaya başladı.

Bu sabahki çift kalede çok iyi gözüken yıldız futbolcunun Erzincan maçı kadrosuna alınabileceği belirtildi.

TAKIMLA ÇALIŞIYOR

Geçen haftayı Beylerbeyi yenilgisiyle kapatan ve Play-Off’u sıkıntıya sokan Kocaelispor gözünü Erzincanspor maçına çevirdi. Pazar günü ligin son deplasman maçına çıkacak olan Yeşil-Siyahlılar iki günlük iznin ardından pazartesi öğleden sonra haftanın ilk idmanını yaptı. İzinli olan Kılıçarslan ve Kadir Gezer çalışmaya katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mesut ise ilk kez takımda antrenmana çıktı. Kaptan Hamza da takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Başkan Bahri Yavuz ile Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil bir süre çalışmayı takip edip teknik patron Ümit Metin Yıldız’la görüşme yaptılar.

“ERZİNCAN’A GÖTÜREBİLİRİM”

Yeşil-Siyahlılar hazırlıklarına bu sabah devam etti. Kadir Gezer’in katılmadığı, Hamza’nın yine ayrı çalıştığı antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yapıldı. Mesut da çift kalede yer aldı ve oldukça iyi gözüktü. Bir ara aldığı darbeyle acı içerisinde yerde kalan yıldız futbolcu eski sakatlığının nüksetmiş olabileceği ihtimalinden herkesi çok korkuttu. Yapılan kontrolde darbenin kemiğe gelmesinden dolayı Mesut’un büyük acı yaşadığı, önemli bir şeyinin olmadığı anlaşıldı. Mesut’un antrenmandaki performansı teknik ekibi çok şaşırttı ve sevindirdi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız, “Böyle devam ederse, Erzincan maçı kadrosuna dahil etmeyi düşünüyorum” dedi.

YILDIZ’DAN DEĞERLENDİRME

Teknik patron Ümit Metin Yıldız çalışma bitimi basının sorularını yanıtladı. Yıldız, “Pazar günü beklemediğimiz skorlarla karşılaştık, moralimiz elbette bozuk ama futbolun içinde bunlar var. Önemli olan bundan sonrası. Acilen toparlanmak ve önümüzdeki maçlara konsantre olmamız lazım. İki haftalık süreçte maçlarımızı kazanıp Play-Off’a kalmak istiyoruz. Play-Off’ta ise gözümüze kestirdiğimiz bir takım yok, kiminle oynadığımız önemli değil bizim ne kadar hazır olduğumuz önemli. Yoksa rakip kim olursa olsun çıkıp görevimizi yapacağız” dedi.

“BİZE ŞİMDİ DESTEK LAZIM”

Yıldız zorlu dönemde destek çağrısı yaptı, “Sezon başından bu yana yönetim çok ciddi işler başarıyor, takım da aynı şekilde. Biraz insanlar bunları düşünsün, ona göre konuşalım yerden yere vurulmayalım. Önüne gelini yenerken iyiydik, iki maç kaybettik mi vurun abalıya. Ben burada insanların ne yaşadığını biliyorum. Kocaelispor sevgisi farklı bir şey. Karacabey’i yenince destek gelmiş, neye yarar. Şimdi kötü günde kim yanımda ben ona bakarım, iyi günde herkes yanında. İnişteyken bize el uzatılsın” dedi.