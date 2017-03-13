Mesut ile ilgili karar, teknik heyette

Kocaelispor Çarşamba günü Kartal maçı hazırlıklarına bu sabah devam etti.

Vinsan Tesisleri’ndeki antrenmanda sakat isimlerden Hamza özel program dahilinde çalışırken, Mesut bir süre kendini denedikten sonra bıraktı.

SAKATLIĞI GEÇTİ, İDMAN EKSİĞİ VAR

Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli sakatların son durumuyla ilgili bilgi verirken, “Hamza oynayabilecek durumda. Mesut’un sakatlığı da tamamen geçti, oynamasında her hangi bir risk yok. Futbolcuyu teknik ekibe teslim ettik, bizimle bir ilgisi kalmadı. Ancak iki haftadır takımla çalışamıyor, idman eksiği var. Kartal maçında kadroya alıp almamasına teknik ekip karar verecek” dedi.

POLİGON TESİSLERİ’NDE KAMPA GİRİYOR

5’e 2 ile başlayan bugünkü idman, kanatlardan gelen ortalara gol yapılması çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla noktalandı. Yeşil-Siyahlılar bugün saat 11.00’de son çalışmasını yaparak Poligon Tesisleri’nde kampa girecek. Ekibimizde Sefa da yarınki maçta sarı kart cezalısı.