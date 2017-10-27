Mesut Özdemir: “Ligin ikinci  yarısında sahalara döneceğim”

“ÇORUM BU LİGİN İYİ TAKIMLARINDAN”

Mesut Özdemir açıklamasında; “Takım şu anda gayet iyi yolda. Dikkat ederseniz çoğu maçta son dakika golleri yedik. En kısa süreçte çıkışa geçip Play – Off’u, ya da şampiyonluğu kovalayacağız. Sizler de görüyorsunuz, arkadaşlık seviyemiz, hırsımız, isteğimiz yine aynı geçen seneki gibi hiçbir sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olacağız. Çorum deplasmanına geçen sene gittik. İyi bir zemini var, biz de böyle zeminleri seviyoruz. Ayağa pas yapan bir takımız, Çorum’da da bunu yapacağız. Ama şunu da unutmamak lazım, benim şahsi fikrim Çorum bu ligin en iyi takımlarından onlar da şuan hak ettikleri yerde değiller. Bizim için zor bir maç olacak” dedi.

“10-15 GÜN SONRA TAKIMLA ÇALIŞACAĞIM”

Mesut konuşmasının devamında sakatlığı ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi, “Bugün itibari ile sakat olduğum gün sayısı 5 ay 9 gün oldu. 5.5 – 6 ay gibi bir süreçte geri döneceğim söyleniyordu. Kondisyonerimiz Gazi ağabey ile ne kadar erken olursa o kadar çabuk dönmek için sıkı şekilde çalışıyoruz. Gazi ağabey beni 6. ayın sonunda sahaya sürmek istiyor. Bende onun kontrolünde hareket edeceğim. Hesabımıza göre de devre arası hazırlık maçları ile birlikte tam hazır hale geleceğim. Şimdi de aslında ufak ufak takımla çalışıyorum. Ama 10-15 gün sonra takımla birlikte tam olarak çalışmaya başlayacağım” dedi.

