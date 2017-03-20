Mesut Özdemir’in sakatlığıyla ilgili detaylar

Sanıyorum tüm Kocaelisporlular çok başarılı ve istikrarlı performans gösteren, son iki sezonki başarılarda önemli payı bulunan Mesut Özdemir’in sakatlık durumundaki detayları merak ediyordur. Malum, kulüp doktoru Cumhur Kesemenli Kartal maçı öncesinde, “Tedavisi tamamlandı, oynamasında sakınca yok. Karar teknik heyetin” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Mesut maç kadrosunda yoktu, daha sonra yetenekli futbolcunun ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı haberleri camiada şok etkisi yaratmıştı. Açıklamalar, gelişmeler doğal olarak herkesin kafasını karıştırmıştır. Kulüp doktoru bir gün önce problem yok, oynayabilir diyor, ertesi gün ameliyat ve sezonu kapatması gündeme geliyor. İyi de bunlar nasıl oluyor?

CUMHUR KESEMENLİ BİLGİLENDİRDİ

Herkes gibi ben de merak ettim ve kamuoyunu doğru bilgilendirme adına işin muhatabı olan kulüp doktorunu aradım. Cumhur Kesemenli, “Öncelikle kamuoyunda bazı yanlış anlaşılma, algılamalar var, bunu düzeltelim. Kütahya maçının son dakikasındaki sakatlığın çapraz bağla ilgisi yok. O farklıydı. O gün diz kapağında ödem oluşmuştu ve biz bunu tedavi ettik. Kartal maçı öncesinde de teknik ekibe sakatlıkla ilgili problemi yok, karar sizindir dedik. Maç ve idman eksiği vardı, bu yüzden kadroya alınmayabilirdi” dedi. Kulüp doktoru Kesemenli, ameliyat ve sezonu kapatma durumuyla ilgili bilgi verirken, “ Ne zamandan bilmiyorum, çok önceden de olabilir. Mesut’un ön çapraz bağlarında kısmı yırtık var. Ancak bu oynamasına engel değil. Ameliyat için kopma olması gerekir. Biz operasyon için uygun koşullar olmadığına karar verdik. Ancak Mesut İstanbul’da başka kulüplerin doktorlarına da gitmiş, onlar ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Mesut da ameliyat olmaya karar vermiş. Futbolcunun kararıdır, benim bunun üzerine bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

KARARINA, TERCİHİNE SAYGI DUYACAĞIZ

Cumhur Hoca çapraz bağ ameliyatlarından sonra futbolcunun sahalara dönüş sürecinin 6 ay dolayında olduğu bilgisini de aktardı, yani yeni sezona yetişebileceğini söyledi. Kulüp doktorumuzun verdiği tıbbi bilgiler böyle. Kuşkusuz ki, şampiyonluğa giderken kritik süreçte Mesut’un olmayışı önemli bir kayıp. Ancak Mesut’un önünde daha yıllar var. Kendini, geleceğini düşünmek ve en doğru kararı vermek durumunda. Danıştığı uzmanlardan aldığı tavsiyeye uyması, tercihini ameliyattan yana kullanması en doğal hakkıdır. Cumhur Kesemenli’nin dediği gibi futbolcunun kararına saygı göstermek durumundayız. Sanıyorum bu hafta içinde olacak operasyon. Sevgili Mesut’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim, en kısa süreçte formasına kavuşmasını, sahalara dönmesini bekleyelim.

Geri dönüşle ilgili ayak seslerimiz

Basketbol ve voleybolda büyükler kategorisinde uzun süreli duraklamanın ardından yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz. Karamürsel İ.Y erkek voleybol takımının Türkiye finallerine katılma hakkı elde etmesi, İzmit Belediyespor kadın basketbol takımının 1.Lig’deki ilk yılında üstelik bitime 6 hafta kala Play-Off’u garantilemesi kuşkusuz ki eski günleri geri dönüşle ilgili ayak seslerimiz. Periler mütevazi bütçeyle, dar kadroyla doğrusu çok iyi iş çıkardılar.20 takımlı ligde ilk 8’e kalmak önemli başarı. Ciddi yatırım yapan iki- üç kulüp olduğunu bildiğimiz için üst lig hedefinin uzak bir olasılık olduğunu görüyoruz ancak ben Mavi-Beyazlıların Play-Off’ta da ses getireceği inancındayım. Tribünlerde meşhur bir slogan vardır, “Bu yıl tecrübe, şampiyonluk seneye” diye. İnşallah bu slogan gerçekleşecek. Buradan başta Belediye Başkanı Nevzat Doğan olmak üzere, kulüp yönetimine, teknik ekibe, sporculara, tüm emek verenlere teşekkür ediyor, kutluyorum. Kızların Play-Off maçlarını heyecanla takip edeceğiz.

ERKEKLER VOLEYBOLDA 1.LİG GELİYOR

Erkekler voleybolda Karamürsel İ.Y fırtınası esiyor. Normal sezonu şampiyon bitirmişlerdi, ardından Konya’daki yarı finallerde 3’te 3 yaptılar ve Türkiye finallerine kalma başarısına imza attılar. İlk 8’e kalmak çok önemli bir başarı, 4 takımın 1.Lig’e yükseleceğini düşündüğümüzde ciddi bir şansımızın bulunduğunu da görüyoruz. Ankara’daki finallerin kuraları çekildi. Büyük heyecan yarın başlayacak ve üç gün sürecek. İyi bir grupta olduğumuzu söyleyebilirim. Rakiplerden Arhavi ve Alanya Belediye grup üçüncüsü kontenjanından çıktılar. Dişimize göre rakipler. Şanlıurfa ekibi Haliliye ise normal sezonda 20’de 20 yapmış bir takım. Birinci favori onlar, ikincisi biz gözüküyoruz. Finallerde iki galibiyet almak, ilk ikiye girmek için yetiyor. Demektir ki, 1.Lig hedefi için önümüzde 2 maç, başka deyişle 6 set kaldı.

BAŞKAN İSMAİL YILDIRIM’A TEŞEKKÜRLER

Karamürsel İ.Y’nun bu sezon iddialı bir kadro kurarak, 1.Lig hedefi koymasında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın desteğinin büyük olduğunu öğrendim. Yıldırım’ın Ankara’daki finallerde de takımının yanında olacağına dair bilgiler aldım. Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan her telefon görüşmemizde İsmail Yıldırım’ın yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor, şükranlarını sunuyor. Buradan Başkan Yıldırım’a teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta yıllar sonra bu kent erkek voleybolunda 1.Lig düzeyinde temsil edilecek. Ve bunu başaran Karamürsel ilçe olacak. Ve tabi en büyük gururu, mutluluğu projeye destek veren o ilçenin Belediye Başkanı yaşayacak. Hadi inşallah diyelim, Ankara’dan güzel haberleri bekleyelim.

16 YIL GEÇTİ; BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AÇIK

19 Mart 2001’de yayınlarına başlamıştı Top Ağlarda köşesi. Dile kolay tam 16 yıl bitti. Doğrusu bu kadar uzun soluklu olabileceğe pek ihtimal vermemiştim. 12 sayfa çıktığımız zamanlar oldu, uzun yıllar 8 sayfa hazırladık spor ekini. Onca yoğunluk arasında, zamanla yarışırken ayrıca günlük köşe hazırlamak hiç kolay değildir. Zorlandığım, bunaldığım zamanlar oldu ama bir gün olsun, artık yeter, bırakayım diye düşünmedim. Bunun en önemli nedeni köşemin geniş kitle tarafından yakından takip ediliyor olması.

Öylesi bir ilgi gördü ki Top Ağlarda, adeta tiryakilik yarattı. Bu konuda mütevazı olamayacağım; kentin spordaki nabzını tutmaya başladı, hatta prestijli bir marka oluverdi. Bunlar bana itici güç oldu, enerji verdi. Daha çok çalıştım, herkes evine giderken ben mesai yaptım. İlk 1-2 yıl haftaki iki-üç kez yapıyordum köşemi, baktım ki yetmiyor sonrasında haftanın 7 gününe çıkardım. Normal köşe yazısının neredeyse iki katı büyüklüğünde benim köşe. Bu ebatlarda ve bunca yıl günlük olarak yayınlanan bu köşenin Türkiye’de başka örneği olduğunu sanmıyorum.

Doğruluktan ayrılmadan, kaliteden ödün vermeden yanlışların üzerine cesaretle gittik, güzellikleri alkışlamayı da ihmal etmedik. 16.yılın sonunda okurlarıma, spor camiamıza ilk gün verdiğim, “Size asla yayan söylemeyeceğim” sözünü tutmanın gönül rahatlığı ve mutluluğu içindeyim. Altını çiziyorum, bu köşe 16 yıldır yayınlanıyorsa bunun öncelikle nedeni spor camiasının ilgi ve desteğidir. 16.yılın sonunda bu köşenin gerçek sahibi olan okurlarıma en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah sağlık sıhhat verdiği, bu mesleği yaptığım sürece, tabi sizler oradaysanız bu köşe yayınlarını sürdürecek. Nice yıllara, birlikte.