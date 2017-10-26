Mesut’un nişanı yarın akşam

Çiftin nişan töreni ise yarın akşam yapılacak. Antikkapı Restoran’da ikinci katta gerçekleşecek olan nişan töreninin başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Mesut Özdemir, sosyal medya hesabından nişanın aile ve yakın akrabalar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Berra-Mesut çifti düğünü sezonun sonunda yapmayı planlıyor. Bu arada başarılı futbolcu operasyon sonrasında 5.5 aylık tedavi sürecini tamamladı. Kısa bir süreçte takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenen Mesut Özdemir’in ilk yarının son birkaç maçına kadar oynayabilecek duruma geleceği ancak devre arası kampının ardından ikinci yarıyla birlikte sahalara dönüşünün planlandığı belirtiliyor.