Metal sözleşmesinde 16 madde geçti

Metal sektöründe ülke genelinde 117 bin, ilimizde ise yaklaşık 20 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. İstanbul’da MESS Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız da katıldı. Görüşme hakkında bilgi veren Yıldız, “Sözleşme Türkiye genelinde 144 iş yerini kapsıyor. Üye sayımız 117 bin. Bugün ilk toplantı ile süreç resmen başlamış oldu. Toplantı, İstanbul’da MESS Genel Merkezi’nde oldu. Tarafların iyi niyet temennileri ile görüşmeler başladı. Görüşmeler 18 madde üzerinde yapıldı. 16 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Diğer 2 madde bir sonraki görüşmeye ertelendi. Taslağımız; toplam 79 asıl, 18 geçici madde 5 ek maddeden oluşuyor. İdari maddeler üzerinden görüşmeler yapıldı. 2016 yılı bizim için önemli bir milat. Yüzde 30 asgari ücret artışı ücretleri birbirine yaklaştırdı.

ONURLU BİR UZLAŞI İLE SONLANDIRILSIN

Yıllarını gençliğini fabrikalara adamış arkadaşla iş yerine yeni giren arkadaşların ücretlerinin birbirine örtüşmesi benim tarafımca da kabul edilecek bir durum değil. Bu sözleşmeden bir iyileştirme temenni ediyoruz. 1989 yılından bu yana çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın adam kayırma gibi bazı sorunlardan ötürü ücret farklılıklarını gidermek adına çekme zammının yapılacak oluşu hem geçmişi tamir etmek, hem kıdemden ötürü çıkan rahatsızlıkları ortadan kaldırmak, hem de herkese eşit dağıtacağımız ücret zammı ile bu işin sonuçlanmasını temenni ediyorum. Taslakta yer alan taleplerin işveren tarafından nasıl bir karşılık göreceği ilerleyen toplantılarda tavrımızı belirleyecek. Umudumuz o ki ortak akılla masa başında onurlu bir uzlaşı ile toplu iş sözleşmesinin sonlandırılması” dedi. Bir sonraki görüşme 12 Ekim Perşembe Günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

Ayşegül KALAYCI

