Metal sözleşmesinde 8 madde daha geçti

MESS ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin 3’üncü oturumu bugün yapıldı. MESS’in İstanbul’da bulunan genel merkezinde gerçekleşen görüşmede 8 idari maddede daha anlaşma sağlandı. İlk oturumda kabul edilen 16, ikinci oturumda 18 ve son oturumda kabul edilen 8 idari maddenin ardından 3 oturumda kabul edilen madde sayısı 42’ye yükseldi. Görüşmelerin 4’üncü oturumu 1 Kasım Çarşamba Günü saat 14.00’te yine MESS’in İstanbul’da bulunan genel merkezinde gerçekleşecek. Türk Metal Sendikası’nın sözleşme taslağında 79 asıl, 5 geçici 18 ek madde yer alıyor. Sözleşme; Ülke genelinde 144 iş yerinde 117 bin işçiyi ilgilendiriyor.

Ayşegül KALAYCI

