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Metal sözleşmesinde 8 madde daha geçti

Metal sözleşmesinde 8 madde daha geçti

Türkiye’de metal sektöründe çalışan 117 bin işçiyi ilimizde ise 20 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde idari maddeler tamamlanmak üzere. Bugün gerçekleşen 3’üncü oturumda 8 idari maddede daha anlaşma sağlandı. 

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MESS ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin 3’üncü oturumu bugün yapıldı. MESS’in İstanbul’da bulunan genel merkezinde gerçekleşen görüşmede 8 idari maddede daha anlaşma sağlandı. İlk oturumda kabul edilen 16, ikinci oturumda 18 ve son oturumda kabul edilen 8 idari maddenin ardından 3 oturumda kabul edilen madde sayısı 42’ye yükseldi. Görüşmelerin 4’üncü oturumu 1 Kasım Çarşamba Günü saat 14.00’te yine MESS’in İstanbul’da bulunan genel merkezinde gerçekleşecek. Türk Metal Sendikası’nın sözleşme taslağında 79 asıl, 5 geçici 18 ek madde yer alıyor. Sözleşme; Ülke genelinde 144 iş yerinde 117 bin işçiyi ilgilendiriyor. 

Ayşegül KALAYCI
 

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