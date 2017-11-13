Metal sözleşmesinde ücret görüşmeleri anlaşmazlıkla başladı

Çalışma süreleri, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller, İkramiyeler başlıklı maddeler sendika tarafından reddedilerek ertelendi. İlk 60 günün son oturumu 1 Aralık Cuma günü İstanbul’da MESS genel merkezinde saat 10.00'da yapılacak. İkinci 60 gün sonunda sosyal maddeler ve ücret maddelerinde anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık raporu tutulacak.

Türk İş Kocaeli Temsilcisi Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yıldız görüşmeyi değerlendirerek, “Bugün 117 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine Ankara’da Sendikamızın Genel merkezinde devam edildi. Gündeme alınan maddeler üzerinde yapılan müzakerelerde MESS’in deneme denkleştirme sürelerinin önceki dönemlerde olduğu gibi 4 aya çıkartılma eğilimi tarafımızca reddedildi. İkramiyelerin çalışılan sürelerle orantılı ödensin teklifi getirildi bu da tarafımızca hoş karşılaşmayarak reddedildi. Kısman akçeli maddeler olarak değerlendirebiliriz. Bayram ve hafta sonu yapılan çalışmalara bizim talebimiz yüzde 200’dü. MESS bu talebi reddetti. Bu madde de ertelendi. Uyuşmazlığa gidecek maddeler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 1 Aralık’ta yapacağımız toplantıda akçeli maddeler diye tabir ettiğimiz sosyal yardımlar olaya bağlık sosyal yardımlar ve ücretlerle ilgili MESS teklif verecektir. MESS’in gerçekten uzlaşı isteyip istemediğini yapacağı tekliflerle görmüş olacağız. Şu hiç hoş olmadı. Geçen dönem yaşadığımız sıkıntılar hala hafızalarımızda. O sözleşmenin uyuşmazlığa gittiği sebepler bugün de karşımıza MESS tarafından getirdi. Hoş bir tutum değil. MESS’in tutumu toplu sözleşmeyi nereye götüreceğimizi de belirleyecek. İşverenlerin işçinin taleplerine duyarsız kalmaları toplu sözleşmeyi uyuşmazlığa götürecektir. Yasal çerçevede bize verilen hak hukuk neyde bu hürriyet şüphesiz ki kullanılacaktır. 1 Aralık’taki görüşme ilk 60 günün son oturumu olacak. İlk 60 günde yasa gereği müzakere ile geçiyor. 2’inci 60 gün içinde uyuşmazlık durumunda taraflar masadan kalkıp grev kararı alıp uygulamaya kadar götürebiliyor” dedi.

Ayşegül Kalaycı

