Metalde sıra ücret maddelerinde

Türkiye’de metal sektöründe 144 iş yerinde çalışan 117 bin işçiyi, ilimizde ise 20 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde dün gerçeklesen 4’üncü oturumda 7 idari maddede daha anlaşma sağlandı.

Bir sonraki görüşme günü Türk Metal Sendikası’nın Ankara’daki Genel Merkezi’nde 13 Kasım Pazartesi günü 10.00’da başlayacak. Türk İş Kocaeli Temsilcisi Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, artık ücret maddelerinin görüşülmeye başlanacağını söyledi.

BEŞİNCİ OTURUM ANKARA’DA

MESS’in İstanbul’da bulunan genel merkezinde gerçekleşen görüşmede 7 idari maddede daha anlaşma sağlandı. İlk oturumda kabul edilen 16, ikinci oturumda 18 ve üçüncü oturumda kabul edilen 8 idari maddenin ardından 4 oturumda kabul edilen 7 madde ile birlikte anlaşma sağlanan madde sayısı 49’a yükseldi.

Görüşmelerin 5’inci oturumu 13 Kasım Pazartesi Günü saat 10.00’da Türk Metal Sendikası’nın Ankara’da bulunan genel merkezinde gerçekleşecek. Türk Metal Sendikası’nın sözleşme taslağında 79 asıl, 5 geçici 18 ek madde yer alıyor.

Ayşegül KALAYCI