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Meteoroloji açıkladı: Yağmur geliyor

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Meteoroloji açıkladı: Yağmur geliyor
Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre,Kocaeli'nin kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile zamanla İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Sinop çevrelerinin, yarın Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

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