Meteoroloji Günü’nde müdürden öğrencilere bilgi

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, İzmit’te de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kocaeli Meteoroloji Müdürü Sefer Kaçmaz, Dünya Meteoroloji Günü’nün bu yılki konusunun ‘Bulutları Anlamak’ olarak belirlendiğini aktardı. Bu arada, Kaçmaz, müdürlüğü ziyarete gelen Akçakoca İlkokulu, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ve Türk Fransız Kardeşlik İlköğretim Okulu Çocuk Mehteran takımı üyelerine bugün ve günün konusuyla ilgili bilgiler verdi. Kaçmaz, meteorolojik konuları anlattı, aletleri tanıttı. Sefer Kaçmaz, bulutlarla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

“Bulutlar dünyamızın sıcaklık denetimi, bir klima gibi, Bulutlar yerden atmosfere oradan tekrar yer küreye enerji taşır. Bulut bir şemsiye gibi, mor ötesi ışınlarını tekrar uzaya geri yollar. Hayret verici, yalnızca zararlı ışınları yollar. Her zaman yerkürenin yarısından fazlasını örten bulutlar olmasaydı, yerküremiz yaklaşık 11C daha sıcak olurdu. O zaman da dünyamızda yaşam olmazdı. Bulut yeryüzünü ısıtır veya gölgeleriyle soğutur”