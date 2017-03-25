  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 17 °C

Meteoroloji Günü’nde müdürden öğrencilere bilgi

»
Meteoroloji Günü’nde müdürden öğrencilere bilgi
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, İzmit’te de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kocaeli Meteoroloji Müdürü Sefer Kaçmaz, Dünya Meteoroloji Günü’nün bu yılki konusunun ‘Bulutları Anlamak’ olarak belirlendiğini aktardı. Bu arada, Kaçmaz, müdürlüğü ziyarete gelen Akçakoca İlkokulu, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ve Türk Fransız Kardeşlik İlköğretim Okulu Çocuk Mehteran takımı üyelerine bugün ve günün konusuyla ilgili bilgiler verdi. Kaçmaz, meteorolojik konuları anlattı, aletleri tanıttı. Sefer Kaçmaz, bulutlarla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

“Bulutlar dünyamızın sıcaklık denetimi, bir klima gibi, Bulutlar yerden atmosfere oradan tekrar yer küreye enerji taşır. Bulut bir şemsiye gibi, mor ötesi ışınlarını tekrar uzaya geri yollar. Hayret verici, yalnızca zararlı ışınları yollar. Her zaman yerkürenin yarısından fazlasını örten bulutlar olmasaydı, yerküremiz yaklaşık 11C daha sıcak olurdu. O zaman da dünyamızda yaşam olmazdı. Bulut yeryüzünü ısıtır veya gölgeleriyle soğutur”

Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez'de miniklere çevre eğitimi veriliyor25 Mart 2017 Cumartesi 10:37
  • Yüksek mahallelere korkuluk25 Mart 2017 Cumartesi 10:32
  • Rektör Görgün'den sonra o isim de Aselsan yönetiminde 25 Mart 2017 Cumartesi 10:13
  • Başkan Ayaz, muhtarlar toplantısında projeleri anlattı25 Mart 2017 Cumartesi 09:57
  • Kenan Sofuoğlu'ndan 'Eymen' bebeğe destek24 Mart 2017 Cuma 22:14
  • Çoban Mustafa Paşa türbesi başında anıldı24 Mart 2017 Cuma 19:25
  • İzmit’te yol açma ve korkuluk çalışması24 Mart 2017 Cuma 19:21
  • Körfez'de Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu24 Mart 2017 Cuma 18:40
  • Başkan Baran, “Tek güç milletin gücü olacak”24 Mart 2017 Cuma 18:36
  • Öğrencilerin ‘Pişman’ dergisi sevinci24 Mart 2017 Cuma 18:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti