Meteoroloji saat verdi! Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki günler için hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji bölgemize yarın için “Kuvvetli sağanak yağış” uyarısı yapıyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre, yarın da bölgemizde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Perşembe günü yağış bölgeyi terk ediyor. Gündüz en yüksek sıcaklık, bugün ve yarın için 25 derece. Perşembe günü 28, cuma günü 31 derece bekleniyor. Cumartesi günü hava açıyor. Gece sıcaklıkları 18-21 derece aralığında olacak.

SEL RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün bölgemiz için özel bir uyarı yayınladı. Meteoroloji’ye göre bölgemizde çok kuvvetli yağışın bu gece saat 23.00 sıralarında başlaması bekleniyor. Sel, heyelan, yıldırım riskinin yarın sabah saat 06.00’ya kadar süreceği belirtiliyor.