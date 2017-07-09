Meteoroloji saat verdi:Yeniden geliyor dikkat!

Meteoroloji, bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklığın artacağını açıkladı

Türkiye'de halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün batı kesimlerden başlayarak artacak. Hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

40 DERECEYİ GEÇECEK

Hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33,Kocaeli 30-31 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

10.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır."

Temmuz ayı başında Türkiye genelinde aşırı sıcaklar görülmüştü.