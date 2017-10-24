Kocaeli15 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!
Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın ilimizin de bulunduğu bölge için fırtına uyarısı yaptı.

A+A-

ÖĞLEN SAATLERİNDE

Meteorolojinin uyarısana göre, şiddetli yağışla birlikte fırtına, yarın öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak. Rüzgar hızının (50-75 km/sa.)’e ulaşması bekleniyor.  Fırtınanın ulaşımda aksamalara, direk ve ağaçların devrilmesine yol açabileceği belirtilerek önlem alınması istendi.  Fırtına etkisini yarın sabah saatlerine kadar sürdürecek.

 

Bu haber toplam 872 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.