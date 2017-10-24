Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın ilimizin de bulunduğu bölge için fırtına uyarısı yaptı.
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ÖĞLEN SAATLERİNDE
Meteorolojinin uyarısana göre, şiddetli yağışla birlikte fırtına, yarın öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak. Rüzgar hızının (50-75 km/sa.)’e ulaşması bekleniyor. Fırtınanın ulaşımda aksamalara, direk ve ağaçların devrilmesine yol açabileceği belirtilerek önlem alınması istendi. Fırtına etkisini yarın sabah saatlerine kadar sürdürecek.
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Etiketler : Kocaeli, Meteoroloji, fırtına
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