Meteoroloji zehirlenmeye karşı uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre;

Rüzgarın; Bugün ve yarın (Cuma) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklenmektedir. Güney yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı (karayel) yönüne dönmesi beklenmektedir. Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.