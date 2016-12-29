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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda vatandaşlarımızın kar yağışı ve zirai don olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Yapılan açıklama göre;

Akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusu (Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük) etkisini arttıracak yağışların şehir merkezlerinde bu gece genellikle yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek rakımdaki ilçeler ile Bilecik, Bolu ve Karabük çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren il merkezlerinde de kar yağışına dönüşmesi ve 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini devam ettirmesi beklenen yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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