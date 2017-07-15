  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Kocaeli 26 °C

Meteoroloji'den Kocaeli için sağanak uyarısı

»
Meteoroloji'den Kocaeli için sağanak uyarısı
Kocaeli'de kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Düzce, Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Ordu ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bu haber toplam 1610 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıbay, "Darbenin her türlüsüne karşıyız”15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:11
  • Karamürselli gençler ağaçlara kuş yuvası astı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
  • Büyükşehir gençlere polislik yolunu açtı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
  • Hac yolculukları ne zaman başlıyor?15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:25
  • Bayram, sokağa çıktı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:23
  • Atılay şehitleri 75'inci yılında anıldı14 Temmuz 2017 Cuma 19:58
  • Bu yol tehlike saçıyor!14 Temmuz 2017 Cuma 17:30
  • KOSKEM uyardı! Denize girecekler dikkat14 Temmuz 2017 Cuma 16:31
  • 15 Temmuz zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak14 Temmuz 2017 Cuma 16:29
  • İki duvar arasına sıkışan tavuk kurtarıldı14 Temmuz 2017 Cuma 16:21
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti