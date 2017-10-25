Meteoroloji'den Kocaeli için uyarı geldi!

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Yalova ve Kocaeli'de bugün öğleden sonra başlayacağı tahmin edilen sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.