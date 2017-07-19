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Meteoroloji’den son dakika uyarısı

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Kocaeli'nin de olduğu 7 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli'de gündüz en yüksek sıcaklık, bugün için 25 derece. Yarın (Perşembe) 28, cuma günü 31 derece bekleniyor. Cumartesi günü hava açıyor. Gece sıcaklıkları 18-21 derece aralığında olacak.

 

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