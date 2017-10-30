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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Kocaeli'de hafif zirai don bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı  Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava  dalgası yarın gece saatlerinden cuma gününe kadar Sakarya, Kocaeli, Yalova,  Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.

Soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede yer yer  hafif zirai don olacağı  öngörülüyor.

Yetkililer, gece ve sabahın ilk saatlerinde görüleceği tahmin edilen  don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşları tedbirli  olmaları konusunda uyardı.

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