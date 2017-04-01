Metin Oktay’da kaybeden BAL şansını azaltacak

Ev sahibi Sultan Orhanspor açısından çok daha büyük önem taşıyan karşılaşma Metin Oktay Stadı’nda 15.00'te başlayacak.
SULTAN ORHANSPOR’UN ZİRVEYE TUTUNMA MAÇI
Süper Lig Play-Off öncesi kadrosuna çok önemli takviyeler yapan, hedefini BAL olarak belirleyen Sultan Orhanspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ilk iki yarışının biraz uzağında kaldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Play-Off’un ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup olduğu Derince Belediye Demirspor’u yenip, yarışa tutunmak istiyor. Bu karşılaşma 9 puanlı Derince Belediye Demir içinde çok büyük önem taşıyor. Play-Off’un ikinci yarısında Doğantepe ve Nusretiye ile deplasmanda karşılaşacak olan Derince Belediye Demirspor da, bugünkü maçı kazanıp, son maçlara rahat girmeyi hedefliyor.
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