Metin Oktay’da kaybeden BAL şansını azaltacak

Süper Lig Play-Off’un ikinci yarısı çok önemli bir maçla başlıyor, Sultan Orhanspor ile Derince Belediye Demirspor karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Sultan Orhanspor açısından çok daha büyük önem taşıyan karşılaşma Metin Oktay Stadı’nda 15.00'te başlayacak.

SULTAN ORHANSPOR’UN ZİRVEYE TUTUNMA MAÇI

Süper Lig Play-Off öncesi kadrosuna çok önemli takviyeler yapan, hedefini BAL olarak belirleyen Sultan Orhanspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ilk iki yarışının biraz uzağında kaldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Play-Off’un ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup olduğu Derince Belediye Demirspor’u yenip, yarışa tutunmak istiyor. Bu karşılaşma 9 puanlı Derince Belediye Demir içinde çok büyük önem taşıyor. Play-Off’un ikinci yarısında Doğantepe ve Nusretiye ile deplasmanda karşılaşacak olan Derince Belediye Demirspor da, bugünkü maçı kazanıp, son maçlara rahat girmeyi hedefliyor.