Metin Oktay’da önemli buluşma

Süper Lig Play-Off’un bir diğer maçında da Sultan Orhanspor ile Doğantepespor takımları karşılaşacak.

İlk maçını kaybeden Sultan Orhanspor, Play-Off’a çok iyi başlayan Doğantepespor’u Metin Oktay’da ağırlayacak. 19.15’e başlayacak maçta Sait Tuzcu düdük çalacak.

SULTAN ORHAN-DOĞANTEPE

Ara transferlerde kadrolarına çok önemli takviyeler yapan Sultan Orhanspor ile Doğantepespor, ilk iki takımın BAL’a çıkacağı Play-Off’ta oldukça iddialılar. İlk maçında Derince Belediye Demirspor karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapatan, ikinci yarıda etkili oyunu ile iki gol bulan Sultan Orhanspor, bu kez sahasında oynayacağı maçı kazanmak istiyor. Doğantepespor da bu zoru maçan puanla ayrılmayı hedefliyor. Ligde aynı grupta yer alan iki takım arasında oynanan ilk maç 1-1, ikinci karşılaşma 2-2 sona ermişti.