Metin Peken bıraktı

Gölcükspor altyapısında şok gelişme. Uzun yıllardır Gölcükspor altyapısında koordinatörlük yapan Metin Peken görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimde altyapı sorumluluğunu üstlenen isimler Metin Peken ile bir araya geldi. Yeni sezonla ilgili plan ve projelerin konuşulduğu toplantıda yöneticilerle Peken arasında fikir ayrılığı oluştu. Bunun üzerine Peken, ayrılma kararı verdi. 1986 yılında Gölcükspor’da futbola başlayan, 11 yıl Kırmızı-Siyahlı formayı giyen Metin Peken daha sonra teknik adam olarak kulübe hizmet etti.

Genelde altyapı koordinatörlüğü yapan Peken, biri sezon başı olmak üzere 3 kere de A takımda görev üstlendi. Görevi bırakmasıyla ilgili görüş belirten Metin Peken, “Sonuçla yeni yöneticilerle aramızda fikir ayrılığı oldu. Bu koşullarda kenara çekilmek en doğru karardı. Yeni gelecek arkadaşlara yürekten başarı diliyorum. Ben Gölcüksporluyum. 11’i futbolcu olmak üzere 31 yıldır bu kulübe hizmet ediyorum. Burada doğrum, burada Metin Peken oldum. Bundan sonraki süreçte de kulübümün emrindeyim”dedi.

