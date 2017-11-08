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Metin Yenişar vefat etti

Metin Yenişar vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Ulugazi Sokak No:3’de oturan SEKA emeklisi Metin Yenişar (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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Gazetemiz eski çalışanlarından, emekli Yılmaz Yenişar ile birlikte 3 çocuk babası olan Metin Yenişar’ın cenazesi Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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