Metin Yenişar vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Ulugazi Sokak No:3’de oturan SEKA emeklisi Metin Yenişar (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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Gazetemiz eski çalışanlarından, emekli Yılmaz Yenişar ile birlikte 3 çocuk babası olan Metin Yenişar’ın cenazesi Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Etiketler : Metin Yenişar, vefat
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