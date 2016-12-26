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Metin Yılancı Genel Başkan Yardımcısı oldu

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Metin Yılancı Genel Başkan Yardımcısı oldu
Büro Memur Sen Kocaeli Adliye Şubesi Başkanı Metin Yılancı Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Büro Memur Sen Genel Merkezi 6’ncı Olağan Genel Kurulu 24 Aralık’ta Kızılcahamam Çam Oteli’nde yapıldı. Genel Kurul sonunda adaylardan Vecdi Yanbaz 160 oy alarak, rakip adaylardan Engin Kocabey ve Yusuf Yazgan karşısında seçimi 52 oy farkla kazandı. Seçimde 306 delege oy kullandı. Vecdi Yazgan’ın listesinde yer alan Büro Memur Sen Kocaeli Adliye Şube Başkanı Metin Yılancı da Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Yılancı, Şube Başkanlığı görevini vekaleten Kani Koç’a devretti. Şube yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak kendi arasında başkan seçecek. 

SEFER EKŞİ’YE TEŞEKKÜR 
Büro Memur Sen Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Metin Yılancı, “Üyesi olmaktan guru duyduğum Büro Memur Sen Genel Merkez yöneticisi olarak layık görülmemde katkısı olan teşkilat mensuplarına adliyede çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Efendi olmaya değil arkadaşlarıma hizmetkar olamaya geldim. Arkadaşlarım sayesinde burada olduğumu unutmadan arkadaşlarıma ve teşkilatımıza hizmetkarlık yapmaktan gurur duyacağım. Beni buraya getiren herkese saygılarımız sunuyorum. Arkadaşlarımın güvenine layık olacağım. Ailemin ve benim üzerimde büyük emeği olan saygıdeğer büyüğüm Sefer Ekşi’ye bu makamlara kadar gelmemde verdiği destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.  

METİN YILANCI KİMDİR?
1969 Artvin Borçka doğumlu. 18 yıllık memuriyet hayatı var. Evli 3 çocuk babası. Kocaeli Adliyesi’nde 2 yıldır Veznedar olarak görev yapıyor. 2012 yılında Büro Memur Sen Kocaeli Adliye Şubesi kurucu başkanlığını yaptı. 30 Ekim 2016 yılında tekrar şube başkanı seçildi. 

KANİ KOÇ KİMDİR?
kk2-006.jpg1984 Gümüşhane doğumlu. Kocaeli 2 Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyor. 11 yıllık memuriyet hayatı var. 2007 ‘den beri Kocaeli Adliyesi’nde görev yapıyor. Evli 2 çocuk sahibi. Büro Memur Sen Kocaeli Adliye Şubesi Başkan Vekili. 

Ayşegül KALAYCI
 

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