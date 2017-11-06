"Metro ile İstanbul'a entegre olacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’nin en büyük parkı olma özelliğini taşıyan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabını inceledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren kent genelinde yeşil alanlara yoğunlaşarak Kocaeli’deki gri rengi yok etmek için çalıştıklarını ve bunda başarılı olduklarını söyleyen Karaosmanoğlu, “Attığımız ve atacağımız her adımın öncesinde bir planlama yapıyoruz. Titizlikle çalışıyoruz. Motivasyonumuz yüksek, irademiz tam. Bu istikrarlı çalışma bizleri böylesine güzel projelerde buluşturuyor” açıklamasını yaptı.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE ALANDA ÇALIŞMALARINI YAPACAK”

Tatlıkuyu Vadisinin ikinci etabının da Gebze için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Spor ve piknik alanlarının olacağı mesire alanımız huzur dolu ortamıyla vatandaşlarımıza hizmet verecek. Gebze Tatlıkuyu’nun ikinci etap dolgu işleminin tamamlanmasıyla Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımız hızlı bir şekilde alanda çalışmalarını yapacak” diye konuştu.

“METRO İLE İSTANBUL’A ENTEGRE OLACAĞIZ”

Kocaeli’deki hızlı büyüyüş, ilerleme ve kalkınmanın üç dönemdir bize güvenen ve şehri yönetme sorumluluğunu veren aziz Kocaeli sakinlerinin eseridir vurgusunu yapan Karaosmanoğlu, “Gündemimizde Darıca, Gebze ve OSB’ler bölgesine yapacağımız metro projemiz var. Metro projemize Darıca’dan başlayacağız. Bu vesileyle ulaşımda İstanbul'a entegre olacağız. Metro projemiz gidiş–dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat olacak. Güzergâh üzerinde 12 istasyon olacak. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Tahmini bütçesi de 2.5 milyar TL’dir” açıklamasını yaptı.

“YENİ İHTİYAÇLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR”

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de hazır bulunduğu teknik incelemede projenin geldiği son durum hakkında detaylı bilgide alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kentler büyüdükçe görüyoruzki nüfus yoğunluğu da artıyor. Buda başta ulaşım olmak üzere yeni altyapı, üstyapı ve çevre konusunda yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kocaeli’ye genel olarak baktığımızda kentin batı kesiminde özellikle Gebze ve civar bölgelerinde nüfus 15 yılda 2 kat arttı. Bu yoğunluğun her türlü ihtiyacına cevap vermek çok ekibimizle birlikte çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.