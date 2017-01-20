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Mevlüt Soysal, yeni kitabını imzaladı  

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Mevlüt Soysal, yeni kitabını imzaladı  
Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi Yayın Koordinatörü Mevlüt Soysal, son yazdığı “Dünün Birinde” adlı romanı için Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Lokali’nde imza günü düzenledi.

Soysal’ı bu mutlu gününde eşi Av. Yağmur Soysal, yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve gazeteci dostları yalnız bırakmadı. Soysal, Kanes Yayınları etiketiyle piyasaya çıkardığı kitabı için ilk imza gününü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda düzenlemişti. İkinci imza gününü ise Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

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KENDİMİ, YAŞAMADIĞIM KENTTE TANITTIM

İmza töreninde konuşan Soysal, “Bu akşam 3’üncü kitabım olan Dünün Birinde’yi siz değerli dostlarım için imzalıyorum. Kendimi yaşamadığım kentlere tanıtmak önceliğim oldu. Bunu da bir nebze başardım. Başta eşim Yağmur Soysal olmak üzere, Arsal Arısal ve Hulusi Arısal’a, Mehmet Nazım Gençtük, Bozkurt Uslu, Selman Yıldırım, Yalçın Ergen, Sertif Gökçe, Kahraman Yüce, Mehmet Ümit Küçükkaya, Hüseyin Erol’a, destek veren herkese ve KYÖD’e çok teşekkür ederim” dedi.

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DÜNÜN BİRİNDE

Üçüncü kitabı olan “Dünün Birinde”de Soysal, toplumların yüzyıllardır tartıştığı “aşk” ve “sevgi” kavramlarını irdeleyerek “Mutluluk için hangisine ihtiyaç var?” sorusunun yanıtını arıyor. Kitabın çeşitli bölümünde “Aldatmak suç mudur, yoksa hayvanlardan insanlara kadar canlıların büyük bir bölümü için olağan bir davranış şekli midir?” sorusuna cevap aranıyor.

Ayşegül KALAYCI

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