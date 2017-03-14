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Mevlüt Topçu hakim karşısına çıktı

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Mevlüt Topçu hakim karşısına çıktı
FETÖ'nün mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen eski Kimse Yok Mu Derneği Kocaeli Şube Başkanı Topçu, hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen, eski Kimse Yok Mu Derneği Kocaeli Şube Başkanı tutuklu Mevlüt Topçu'nun yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sigortacılık ve emlak işleri yapan tutuklu Mevlüt Topçu ve avukatı hazır bulundu. 

Topçu, savunmasında, iddianamede yer alan telefon kayıtlarını kabul ettiğini belirterek, bunların farklı anlam içerecek şekilde bir araya getirildiğini ileri sürdü.

Bank Asya'daki hesabını ticari faaliyetlerinden dolayı açtığını savunan Topçu, hesap hareketlerine itirazının olmadığını fakat bunların örgüt üyeliğiyle ilgisinin olmadığını iddia etti.

Sanık Topçu, Kimse Yok Mu Derneği'ne 2005 yılında üye olduğunu ve 2015'in şubat ile aralık ayları arasında Kocaeli Şube Başkanlığını yaptığını dile getirerek, "2015 Aralık'ta başkanlığını yaptığım Kocaeli şubesini kapattım. Derneğin şubeleri özerktir, faaliyetlerini kendileri yapar. Başka bir şubenin bir suçu varsa bizi bağlamaz." diye konuştu. 

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Topçu, "Kakao Talk" isimli programı ise Etiyopya'da olan biriyle iş görüşmesi yapmak için indirdiğini ve sadece bir kere kullandığını savundu.

Daha önce Bank Asya'nın İzmit şubesinde çalışan tanıklar H.E, F.G, A.G. ve O.T. ifadelerinde, banka müdürünün çalışanlara, Mevlüt Topçu'nun o dönem 'cemaat' olarak bilinen yapının mütevelli heyetinde yer aldığını, bankanın önemli müşterilerinden olduğunu ve saygıda kusur etmemeleri gerektiğini söylediğini belirtti. 

Mahkeme heyeti, sanık Topçu'nun banka hesap hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı, KHK ile kapatılan KASİAD'ın üyesi ve Kimse Yok Mu Derneği'nde yönetici olduğu, Bank Asya'da yüklü miktarda işlem gerçekleştirdiği, soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişilerle örgütsel faaliyet içerikli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi. 

İddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırılması istendi.

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