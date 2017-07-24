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Mevzu dondurma olunca...

Mevzu dondurma olunca...
Külahtaki dondurmayı büyükannesi ile paylaşamayan sevimli miniğin görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor.
İzlenme: 69
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