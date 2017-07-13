MEYDANLARDA NE VARDI?

15 Temmuz, ülkemiz için bir milat oldu. Çok büyük bir tehlike atlatıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıktık. Meydanlar insan doldu. Gündüz işimizi yaptık, gece meydanda nöbet tuttuk.

Bazı kişiler meydan nöbetlerini, demokrasi nöbetini küçümsedi. Meydana gelmeyi, o kalabalığı önemsemedi. Önceleri sadece AKP taraftarlığı sanıldı. Fakat farklı görüşteki insanların meydanlara gelmesiyle, halkın bilinç ve kararlılığı ile meydanların önemi anlaşıldı.

Meydanlarda Ne Vardı?

Meydanlarda kadın, erkek, çocuk, bebek arabasında, kucakta bebek, engelli, genç, yaşlı yüzlerce, binlerce insan vardı. Vatan, bayrak şuuru vardı. Kur’an- ı Kerim de okundu, dualar da yapıldı, marş da söylendi, şiir de, ne yapıldıysa hep birlikte yapıldı.

Meydanlarda kadınlar ve erkekler vardı diyorum, ama aslında meydanlar cinsiyetsizdi. Ne taciz, ne sataşma. Meydanlara gece yarısı toplu taşıma ile giden kadınlar sabaha kadar nöbet tuttu. O kalabalıkta kadınlar rahatça dolaştı.

Sosyal medyada, kalabalıkla ilgili kaygıları olan kişiler keşke o meydanlara bir çıksalardı. Evde televizyon başında ahkam kesmeselerdi. Yani meydanlarda insanların başlarında akılları, ellerinde bayrak vardı. Gözler ekranlara, konuşanlara, konuşmacılara kilitlenmiş, gerçekten vatan için tek yürek olunmuştu. Kimsenin derdi yapmak veya durumdan faydalanmak değildi. Herkes kendi durumuna göre nöbet saati belirleyerek nöbetini tuttu, meydanlar boş kalmadı.

Meydanlarda vatan ve millet şuuru vardı. İnsanlar topraklarını satanlara inat, topraklarına sahip çıkmak için oradaydı. Her renk, her çeşit insan.

Meydanlara gelenler aç susuz kalmadılar. Belediyeler ve çeşitli kurumlar her ihtiyacı düşündüler. İkramlar da vardı, satış yapanlar da. Simitler, helvalar pilavlar, pişmaniyeler.. Binlerce kişiye ikram edildi. Yeme, içme, sağlık hizmetleri, bayrak satıcıları, mısır satıcıları..

Dünya bizi izliyor

Meydanlarda nöbet tutanlar, dünya tarafından izlendiğinin farkındaydı. Dünya birbirimizle kavga etmemizi ve parça parça olmamızı bekliyordu.

Meydanlar dünyayı şaşırttı. Hele Yenikapı daha da şaşırttı.

Yenikapı’da saat 15.00 civarında meydan dolmuş ve kapıları kapanmıştı. Toplu taşıma ile gelenler, istasyonlarda yapılan anonslardan bunu öğrenmiştik. Yine de gittik. Dünya dolup taşan meydanı görmeliydi. Akın akın geliyordu insanlar Yenikapı’ya. Küçük bebekleri ile çoluk çocuk. Elde bayrak.

İçteki ve dıştaki tüm düşmanlar korkmalı. Bu millet oldukça bu vatan bölünmez. Yenikapı’ da televizyonda gördüğünüz meydanın 4 katı kalabalık dışarıda kaldı. Meydana giremedi ama yanında durdu, başka meydanlar oluşturdu, bazıları kalabalıktan dönmek zorunda kaldı. Dünyanın Yenikapı’yı izlediğini biliyordu. Meydanlarımız dünyaya mesajdı.

Yazık ki 15 Temmuz’dan bu yana meydanları anlamsız bulanlar, meydana gelenleri, nöbet tutanları küçümseyenler, oyun diyenler meydanlara gelmemekle çok şey kaybettiler. Neler mi? Millet olma şuuru, milletiyle ve bayrağıyla gurur duyma, kararlılık, dayanışma, yardımlaşma, güven, biz duygusu, korkusuzluk, bayrak bilinci, sağduyu, En önemlisi bu millete ait olmanın gururu.

Meydanları anlamak için meydanda olmak, o sinerjiye ortak olmak, elinizde bayrakla marş söylemek, şehitlerimize hep beraber ağlamak, çocuklarla hep beraber gururlanmak, hep beraber dua etmek, şehitlere ağlamak, çocuklarla gülmek gerekiyordu.

Meydanlara gelmeyenler kendileri ve çocukları adına çok şey kaçırdılar. Millet olma duyguları hep eksik kalacak. Çocuklarına sadece televizyondan gördüklerini anlatacaklar. Çocukları anne babalarına “sen neden meydana gitmedin?” veya “meydanda benim bayrakla bir resmim niye yok?” dediklerinde ne diyecekler?

Bu arada hainler gurubundan olup, meydanda neler olup bitiyor diyerek gelen veya elinde bayrakla poz veren de az değildi. Neyse ki kimse bir başkasını kandıramıyor. Hain olup, hala bayrak tutanların elinden o bayrak elbet alınacaktır.

Meydanlarda nereye baksanız vatan, bayrak bilinciyle dolu 360 dereceyi çevreleyen insan vardı. Meydanlar hem ülkemize, hem dünyaya çok şey öğretti, meydanlara gelenler daha çok öğrendi. Dünya ise zamanla anlayacak.

Sözün özü, millet duruma hakim, hakimiyet milletin.