Meyve satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

ELMA: Elma satın alırken, sıkı ve iyi renkte olmasına dikkat edin. Yumuşak, kepekli, çürüklü ve renksiz elmalar taze değildir. Sıkı ve rengi iyi olan elmalar daima sulu, kütür kütür ve tatlı elmalardır.

AVOKADO: Avokado satın alırken avucunuza alıp hafif sıkın. Eğer hafif bir esneme varsa, bu iyi bir seçimdir. Sert aldığınız avokadolar evde 2-3 gün içinde yumuşayacaktır.

ANANAS: Ananas alırken dip kısmını koklayın. Eğer güzel bir koku alıyorsanız, bu lezzetli ve taze bir ananastır. Ananaslar evde olgunlaştırılamazlar.

MUZ: En iyi muz sarı renkte kahve benekli olandır. Eğer muz yeşil ise, sıkı ve üzerinde kahverengi yamaları olmayanları tercih edin. Eğer muzu yeşilken aldıysanız, olgunlaşması için muzları kese kağıdına koyun ve dışarıda bekletin. Çünkü muz 12 derecenin altında kendini çürütür. Bu nedenle muzu buzdolabına asla koymayın. Muzları olgunlaşma sürecinde diğer meyvelerden ayrı bir yere koyun çünkü muz olgunlaşma sürecinde etilen adında doğal bir gaz yayar ve bu gaz diğer olgunlaşmış olan meyvelerinizi bozar.

ÜZÜM: Üzüm satın alırken, yeşil ve canlı renkte, tombul ve saplarından kolaylıkla ayrılamayanları seçin. Bu üzümün taze olduğunu gösterir. Kökleri kahveleşmiş ve sapından kolay ayrılan üzümler tazeliğini kaybetmiştir.

İNCİR: İncir alırken, ne çok sert ne de çok yumuşak olanları almayın. Orta yumuşaklıktaki incir en iyi olanlardır

KAYISI: Kayısı satın alırken hafif yumuşak, güzel kokulu ve altın portakal renginde olmasına dikkat edin.

MANGO: En iyi mevsimi Nisan ayıdır. Dokunduğunuzda hafif esniyorsa, bu olgun ve güzel olduğunu gösterir. Mango çok yumuşaksa veya üzerinde koyu renkli lekeler ve çürükler varsa, alınmamalıdır. Rengi, cinsine göre, yeşilden sarı, turuncu ya da kırmızıya çalar olmalıdır. Çok erken toplanmış mangolar olgun değildir. Bu nedenle, sadece yeşil renkte olan mangoları satın almayın. Mangoları olgunlaştırmak istediğinizde, olgunlaşmış bir mangoyu diğer mangolarla bir kesekağıdına koyun ve oda sıcaklığında birkaç gün bekletin. Fakat yeşil olan mangolar hiç olgunlaşmayabilirler.

GREYFURT: Greyfurt alırken, meyvenin ağır olmasına dikkat edin. Üzerinde lekeler ve çizikler olabilir bu meyvenin çürük olduğunu göstermez fakat çok yumuşak olması içinin çürüdüğünü gösterir.

KAVUN: Özellikle kokulu kavun alırken çok sarı olmayan ve çok yumuşak olmayanları seçin. Bu kavunun bozulmuş olduğunu gösterir. Kavunu koklayın ve kokusu güzel olanları tercih edin. Kokulu kavunların birçoğu oda sıcaklığında bir kaç gün bekletildiğinde daha da olgunlaşacaktır.

GREYFURT: Greyfurt alırken, meyvenin ağır olmasına dikkat edin. Üzerinde lekeler ve çizikler olabilir bu meyvenin çürük olduğunu göstermez fakat çok yumuşak olması içinin çürüdüğünü gösterir.

KAVUN: Özellikle kokulu kavun alırken çok sarı olmayan ve çok yumuşak olmayanları seçin. Bu kavunun bozulmuş olduğunu gösterir. Kavunu koklayın ve kokusu güzel olanları tercih edin. Kokulu kavunların birçoğu oda sıcaklığında bir kaç gün bekletildiğinde daha da olgunlaşacaktır.



ÇİLEK: Çilek alırken, kırmızı renkte, küçük ve kokulu olmasına dikkat edin. Bu özelliklere sahip olan çilek doğal çilektir. Çileğin tepe kısmı beyaz, çok büyük ve kokusuz ise satın almayın çünkü bu çilekler tatsız ve hormonlu çileklerdir.

KARPUZ: Karpuz alırken ağır, yuvarlak ve simetrik olmasına dikkat edin. Üzerinde çatlaklar ve darbeler olmamalıdır. Karpuza vurduğunuzda yankılanan bir ses geliyorsa bu lezzetli bir karpuzdur. Parmağınızla tıklattığınızda içi boş gibi yankılı bir ses gelmelidir ancak bunun aksine karpuz ağır olmalıdır. O karpuz iyidir.