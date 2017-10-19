‘’Mezarlık Bilgi Sistemi’’ devreye giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini sıkıntı yaşamadan yapabileceği Mezarlık Bilgi Sistemi’ni hayata geçiriyor. Sesli navigasyon ve mezar harita özellikleri ne sahip sistem ile vatandaşlar, yakınlarının mezarlarının yerini, dünyanın her tarafından bu sistem üzerinden rahatlıkla öğrenebilecek.



İLK OLARAK DERİNCE VE İZMİTTE

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yakınlarının mezar yerlerinden daha kolay bilgi alabileceği bir sistem olan Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi’nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı işbirliği ile yapılan proje ilk etapta, İzmit ve Derince ilçe merkezlerinde bulunan mezarlık alanlarında uygulanıyor.

110 BİN MEZAR TAŞI FOTOĞRAFLANIYOR

Mezarlık alanlarında yapılacak çalışmada mobil veri toplayan cihazların içinde bulunan bir yazılım ile mezarların yeri işaretlenecek. Baş taşı bulunan 110 bin mezar yerinin baş taşlarının fotoğraflarının çekilmesi ve baş taşlarında yazılı olan bilgilerin veri tabanına girilmesi ile yapılacak. Derince ve İzmit mezarlıklarında yapılacak çalışma neticesinde bilgiler coğrafi sistem ile ilişkilendirilecek.

KOLAYCA ULAŞILACAK

Bu sistem faaliyete geçtiğinde; mobil uygulama, kiosk cihazı ve internet tarayıcıları ile uyumlu çalışacağı için interneti olan her vatandaş, dünyanın her yerinden sisteme ulaşabilecek. Böylece yakınlarının mezarlarını ziyaret edecek vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacak, vatandaşlar istedikleri zaman mezar yerlerine haritadan ulaşacak.

SESLİ NAVİGASYON, HARİTA…

Ayrıca vatandaşlar, mobil uygulamada bulunacak sesli navigasyon özelliği sayesinde ziyaret edecekleri mezar yerini kolaylıkla bulabilecek. Mezarlık alanı girişlerinde bulunan kiosk cihazları sayesinde ise ziyaret edecekleri mezar yerine ait harita çıktılarını da alabilecekler.

TARİHİ BELGE OLACAKLAR

Yapılan çalışma ile birlikte 50 yıl öncesine ait ölüm kayıtları ve raporları bu sistem sayesinde kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan belgeler sistemde muhafaza edilecek. Bu sebep ile sistem gelecek yıllarda tarihe ışık tutacak. Ayrıca mezarlıkların başına koyulacak kiokslar ile alana gelen vatandaşlar yakınlarının mezar yerlerini sistem üzerinden görebilecekler.

