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Mezarlıklara beton yol

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Mezarlıklara beton yol
Körfez Belediyesi ekipleri yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki mezarlıkların bakım işlemlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık içi çevre yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler son olarak İlimtepe bölgesindeki mezarlıklarda çalışma yapıldı. Mezarlık içerisinde rahat ulaşımı sağlamak adına ekipler beton yol çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞ MEMNUN

İlçe genelindeki mezarlıklarda çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklardaki yabani ot ve ağaç budama işlemlerini tamamladı. Şimdi yol ve diğer bakım işlemleri gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

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