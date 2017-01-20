Mezarlıkta kendini astı

Darıca'da kızına "Ben ölmeye gidiyorum" dedikten sonra mezarlığa giden 42 yaşındaki Döndü A. kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nenehatun Mezarlığında meydana geldi.

"ÖLMEYE GİDİYORUM" DEDİ

İddiaya göre, eşinden boşanmak üzere olan ve psikolojik sorunları olan Döndü A. (42) sabah kızına 'Ben ölmeye gidiyorum' dedikten sonra mezarlığa gitti. Mezarlığa giden kadın kendini eşarbı ile ağaca astı. Kendini ağaca asan kadın eşarbın yırtılması sonucu yere düştü. Mezarlık bekçisi yerde yatan kadını görünce durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybeden kadının cenazesi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.