Mezunları en kolay iş bulan üniversiteler

Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite açıklandı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) Yükseköğretim İstihdam Endeksinde GTÜ 7. sırada yer aldı.Üniversite adayı öğrencilere üniversite tercihleri için önemli katkı sağlayan bir endeks daha açıklandı. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde 21 bin 264 üniversite mezunu ile yaptığı akademik çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Üniversite araştırmaları endekslerinde ilk 10 içinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) bu araştırmada yine ilk 10 üniversite sıralamasına girdi. CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksinde mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite içinde yer alan GTÜ 7. sıraya yerleşti.

GTÜ Mezunlar Derneği'nin 2017 yılında GTÜ mezunları ile yaptığı anket çalışmasında ise bu veriyi destekleyen sonuçlar ortaya çıkarttı. Bu çalışma verilerine göre GTÜ öğrencileri 4. sınıfta yüzde 35 işe girme oranına sahipken bu oran mezun olunan ilk yılda yüzde 89 oranına yükseliyor.

Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite ise şöyle;

1. Sabancı Üniversitesi

2. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

3. Boğaziçi Üniversitesi

4. İstanbul Teknik Üniversitesi

5. Koç Üniversitesi

6. Yıldız Teknik Üniversitesi

7. Gebze Teknik Üniversitesi

8. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

9. Acıbadem Üniversitesi

10. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi