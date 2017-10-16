MGK'dan flaş OHAL kararı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve saat 16.28'de başlayan toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, şu sıralar toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapıyor.

"Deniz Baykal'ın durumunun iyi olduğuna dair bilgi almış bulunuyoruz. Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız kısa sürede sağlığına kavuşur ve Meclis'te ülkemize ve milletine kaldığı yerden devam eder.

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 20 zam yapma kararı almıştı. Bakanlar Kurulu bu zammın geri alınmasına karar verdi. Yapılan bu zam geri alınacaktır. Çay fiyatları zamsız uygulanmaya devam edecektir.

Türkiye hava sahasının Kuzey Irak'a kapatılması yönündeki MGK tavsiyesi sonucunda hava sahası kapatılmıştır. İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın da Irak Hükümetine devri konusunda MGK tavsiyesi doğrultusunda dvir çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

OHAL'in uzatılıp uzatılmaması konusunda da MGK 3 ay uzatılması tavsiyesini Bakanlar Kurulu'na iletti. Bakanlar Kurulu da alınan tedbirlerin devamını sağlamak amacıyla OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını karara bağlamıştır. Ve karar TBMM Başkanlığı'na gönderilmiştir. OHAL bizzat hükümete ilan edilmiştir. Vatandaşımızın günlük hayatında bir değişiklik söz konusu değildir."