MGK'dan OHAL ve Kuzey Irak tavsiyesi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat saat 13.40'ta başlayan toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

MGK, OHAL'in uzatılması yönünde de tavsiyede bulundu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

"HAVA SAHASI K.IRAK'A KAPATILSIN"

Toplantıda Irak ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Yapılan açıklamada, "Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Irak'taki gelişmeler ve Merkezi Hükümet tarafından yürütülmekte olan Kerkük operasyonu için şunlar kaydedildi:

"Merkezi Irak Yönetimi'nin, tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük'te attığı adımlar değerlendirilmiş, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır

Merkezi Irak yönetiminin Kerkük'te yürüttüğü operasyonun şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının tarihi derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir."

İDLİB'DEKİ ÇATIŞMASIZLIK OPERASYONU

Açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmasızlık operasyonu için ise şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir."