MHP, Akpınar’da ESG çalışması yaptı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetimi de bu organizasyona katıldı. Aydın Ünlü, MHP’nin yarın seçim olacakmış gibi hazır ve organize olmasının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda ESG sisteminin önemi ve etkili şekilde uygulanması hakkında bilgiler verdi. Başkan Aydın Ünlü mahalle halkının yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasına, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

“MHP GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR”

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Akpınar TOKİ’de olduğu gibi İzmit’teki 102 mahallenin tamamında benzer çalışmaların hızla devam ettiğini ve MHP’nin ilk seçimde gümbür gümbür geldiğini belirtti.

Yalçınöz, “Mahallede 6 adet sandık olup, tamamına sandık görevlisi atanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ilk seçimde MHP Akpınar Toki mahallesinde hissedilir bir oy artışı beklenmektedir” dedi, partililere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ayşegül KALAYCI

