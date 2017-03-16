MHP Başiskele’de Günaydın tekrar aday

MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, 26 Mart Pazar günü gerçekleştirecek Başiskele kongresinde yeniden aday olacağını duyurdu.

MHP Başiskele yönetiminin toplantısında 16 Nisan günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve ilçe kongresi konuları ele alındı. Başkan Serkan Günaydın, “Liderimiz Devlet Bahçeli, bu süreçten MHP’nin güçlenerek, arınarak, kamburlarından kurtularak çıkacağını söylemişti. Bugün Başiskele’de bu arınma yaşanmış ve önümüzde ki ilçe kongresinden güçlenerek çıkacaktır” şeklinde konuştu

TEŞKİLATIMIN DOĞRULTUSUNDA ADAYIM

Başkan Günaydın, “26 Mart Pazar günü, tüm hemşerilerimizi toyumuza bekliyoruz. Geleceğin Başiskelesi’ne yön verecek isimlerle hem referandum hem de referandum sonrası süreç için dinamik bir teşkilatlanma kuracağız. Yaptığımız istişareler sonrası, yeni dönemde aday olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Alınan aday olma kararım, şahsım olarak değil hem ilçe yönetimim hem de il yönetimimle yaptığımız görüşmeler sonrası ortaya çıkmıştır” şeklinde görüş belitti.