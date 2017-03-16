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MHP Başiskele’de Serkan Günaydın “Devam” dedi

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MHP Başiskele’de Serkan Günaydın “Devam” dedi
MHP Başiskele İlçe toplantısı öncesi açıklama yapan İlçe Başkanı Serkan Günaydın, 26 Mart Pazar günü gerçekleştirecek kongre de aday olacağını duyurdu.

MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın öncülüğünde haftalık ilçe toplantısını gerçekleştirdi. 16 Nisan günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve ilçe kongresinin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Serkan Günaydın, “Liderimiz Devlet Bahçeli, bu süreçten MHP’nin güçlenerek, arınarak, kamburlarından kurtularak çıkacağını söylemişti. Bugün Başiskele’de bu arınma yaşanmış ve önümüzde ki ilçe kongresinden güçlenerek çıkacaktır” şeklinde konuştu

TEŞKİLATIMIN DOĞRULTUSUNDA ADAYIM

Başkan Günaydın, “26 Mart Pazar günü, tüm hemşerilerimizi toyumuza bekliyoruz. Geleceğin Başiskelesi’ne yön verecek isimlerle hem referandum hem de referandum sonrası süreç için dinamik bir teşkilatlanma kuracağız. Yaptığımız istişareler sonrası, yeni dönemde aday olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Alınan aday olma kararım, şahsım olarak değil hem ilçe yönetimim hem de il yönetimimle yaptığımız görüşmeler sonrası ortaya çıkmıştır” cümleleri ile kongre sürecini değerlendirdi.

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