MHP Başiskele'den Kadınlar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında farkındalık geliştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Eğitim ve istihdam gibi konularda kadınların erkeklerle imkanlardan eşit ölçüde faydalanarak toplumda söz sahibi olması, hepimizin olmazsa olmazlarındandır." dedi.

Günaydın'ın mesajı şöyle:

Kadınlar tarih boyunca toplumsal yaşamın, ekonominin ve kültürün inşasında aktif rol oynamışlardır. Milli mücadele zamanlarında yurt savunmasındaki katkılarıyla istiklal harbinin görünmez kahramandır kadınlarımız.Her zaman ülkenin bekası uğruna gösterdikleri üstün çaba, azim ve cesaret ile dünyaya örnek olmuşlardır. Kadınlarımızın hassasiyetinin, enerjilerinin, akıl ve deneyimlerinin her alanda kullanılması muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın anahtarı, bizleri ileriye götürecek, toplumsal refahı artıracak en önemli unsurlardandır. Çünkü kadın gelişirse toplum gelişir. Kadın ve erkek birbirinin varlığı ile anlam bulmakta, birbirini tamamlamaktadır. Bu anlamda kadın ve erkek ayrımı başta olmak üzere insanlar arasındaki hiçbir ayrım, dolayısıyla pozitif ayrımcılık da doğru değildir. Önemli olan kadınlarımızın iktisadi ve sosyal hayata katılımının önündeki engellerin kaldırılması, eşit ve olanakların adil dağıtıldığı bir toplumsal yaşamın inşa edilmesidir. Kadınlarımızın isteği de bu yöndedir.

Anadolu’da kutsal değerlerimiz olan onurumuz, anamız, bacımız, eşimiz ve hayatta olmazsa olmazımız olan,her şartta fedakârlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi

Başiskele İlçe Başkanı

Serkan GÜNAYDIN

