MHP Başiskele’ye 3 mahalle başkanı atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Teşkilatı saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Cuma günü gerçekleşecek olan saha programı öncesinde de MHP Başiskele İlçe Teşkilatı MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Aydın Ünlü ile istişarede bulundu. Toplantıya; MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, yeni atanan mahalle başkanlarından Altınkent Mahalle Başkanı Şevket Özcan, Paşadağ Mahalle Erdoğan Manay ve Yeniköy Karşıyaka Mahalle Başkanı Bedrettin Akay ile teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda, yeni mahalle başkanlarının parti rozetleri de takıldı.

MUHTAR ZİYARETLERİ ÖRNEK OLUYOR

Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli Teşkilatı olarak saha çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Daha önceki saha programlarımızda Kartepe ve Gebze’de hizmet veren muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Çözüm yolları konusunda fikir alışverişi yaptık. Bugün de teşkilatımıza gelen MHP Başiskele İlçe Başkanı ve teşkilatı ile beraber Cuma akşamı Başiskele İlçemizdeki saha programı ile ilgili istişarede bulunmak üzere bir araya geldik. Hem üç mahalle başkanımızın ataması hem de saha programımızın analizi ile ilgili istişarede bulunacağız. Mahalle muhtarlarımızı önemsiyoruz. Bizim toplantılarımıza herkese örnek oluyor” dedi.

Ayşegül KALAYCI