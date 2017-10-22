MHP, Bekirdere’de oy artışı bekliyor

Organizasyona, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetimi, MHP Körfez Meclis üyesi Eyüp Öztürk ile partili mahalle sakinleri katıldı. Aydın Ünlü MHP’nin yarın seçim olacakmış gibi hazır ve organize olmasının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda ESG sisteminin önemi ve etkili şekilde uygulanması hakkında bilgiler verdi.

İLK SEÇİMLERDE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Bekirdere’de 18 adet sandık olup tamamına sandık görevlisi atanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ilk seçimde MHP Bekirdere Mahallesi'nde hissedilir bir oy artışı beklenmektedir. Bekirdere’de olduğu gibi İzmit’teki 102 mahallenin tamamında benzer çalışmalar hızla devam ediyor. MHP olarak ilk seçimde gümbür gümbür geliyoruz. Tüm partililere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI