MHP, Bekirdere’de oy artışı bekliyor
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmit İlçe Başkanlığı ESG yani Etkili Sandık Gönüllüsü Sistemi çalışmaları kapsamında Bekirdere Mahalle Başkanı Fatih Baykal Bekirdere’de bir kahvaltı organizasyonu düzenledi.
Organizasyona, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetimi, MHP Körfez Meclis üyesi Eyüp Öztürk ile partili mahalle sakinleri katıldı. Aydın Ünlü MHP’nin yarın seçim olacakmış gibi hazır ve organize olmasının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda ESG sisteminin önemi ve etkili şekilde uygulanması hakkında bilgiler verdi.
İLK SEÇİMLERDE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ
MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Bekirdere’de 18 adet sandık olup tamamına sandık görevlisi atanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ilk seçimde MHP Bekirdere Mahallesi'nde hissedilir bir oy artışı beklenmektedir. Bekirdere’de olduğu gibi İzmit’teki 102 mahallenin tamamında benzer çalışmalar hızla devam ediyor. MHP olarak ilk seçimde gümbür gümbür geliyoruz. Tüm partililere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ayşegül KALAYCI
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.